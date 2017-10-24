В Армении российский контрактник застрелил сослуживца и покончил с собой

В Армении 23 октября российский военнослужащий застрелил сослуживца, совершив непроизвольный выстрел из автомата. После этого он покончил с собой.

Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, это произошло при сдаче оружия после занятий на полигоне Алагяз. Контрактник совершил выстрел, «грубо нарушив требования безопасности».

«Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», — сказано в пресс-релизе.

Имена погибших в пресс-релизе не называются.