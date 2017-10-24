В Армении российский контрактник застрелил сослуживца и покончил с собой

Интерфакс
21:01, 23 октября 2017
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В Армении 23 октября российский военнослужащий застрелил сослуживца, совершив непроизвольный выстрел из автомата. После этого он покончил с собой.

Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, это произошло при сдаче оружия после занятий на полигоне Алагяз. Контрактник совершил выстрел, «грубо нарушив требования безопасности».

«Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», — сказано в пресс-релизе.

Имена погибших в пресс-релизе не называются.

«Для выяснения обстоятельств случившегося, на месте работает комиссия Южного военного округа», — сообщили в пресс-службе.

Интерфакс
В Армении в городе Гюмри базируется 102-я российская военная база. В 2015 году российский военнослужащий Валерий Пермяков убил в Гюмри семью из семи человек. Он был приговорен к пожизненному заключению.
В том же году в Гюмри был убит военнослужащий Иван Новиков, по подозрению в убийстве был задержан его сослуживец. В 2017 году в Гюмри во время потасовки убили 21-летнего Дмитрия Ялпаева, который также служил на российской военной базе.

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