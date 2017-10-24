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Минфин предложил дать правительству и ЦБ право вводить валютные ограничения

Ведомости
07:41, 24 октября 2017
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Министерство финансов предлагает наделить правительство и Банк России правом в кризис вводить жесткие валютные ограничения, пишут «Ведомости».

Предложения «о мерах по модернизации валютного контроля», как стало известно изданию, глава Минфина Антон Силуанов направил премьер-министру Дмитрию Медведеву

В частности, речь идет о праве требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

Предполагается, что новые меры регулирования будут касаться, в числе прочего, и тех, кто временно инвестирует в российские активы.

Соответствующие поправки Минфин предлагает внести в закон о валютном контроле. Сейчас валютные операции между резидентами и нерезидентами, напоминают «Ведомости», могут проводиться без ограничений.

Эти меры готовятся «на всякий случай», сообщил изданию федеральный чиновник. Опыт 2014 года, по словам собеседника издания, заставляет быть готовыми к любой ситуации, однако сейчас, подчеркнул он, повода для беспокойства нет.

В свою очередь главный экономист БКС Владимир Тихомиров не исключил, что предложение Минфина по ужесточению валютного контроля связано с возможностью расширения американских санкций и введения запрета на владение российским суверенным долгом.

За последний год, отметил он, много иностранцев, в том числе американцев, покупали российские суверенные облигации из-за высокой доходности. Введение новых санкций создаст сильную напряженность на рынке и может спровоцировать резкий спрос на валюту.

Официально Минфин и ЦБ комментировать письмо Медведеву отказались. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, в свою очередь, сообщила, что совещаний у премьера на эту тему не было.

Такие меры могут быть частично применены, другое дело, что вводить такие ручные меры в закон не нужно, говорит главный экономист ВЭБа Андрей Клепач: «Это может сделать и ЦБ, и правительство, ведь крупнейшие экспортеры — госкомпании. Вряд ли подходящее время выбрал Минфин, такие инструменты нужны в случае панических ситуаций, реакция рынка на ужесточение санкций летом показала, что инвесторы настроены в целом серьезно».

Ведомости
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий ввести дополнительные санкции в отношении России. В частности, в рамках новых ограничительных мер юридическим и физическим лицам из США могут запретить владеть российскими гособлигациями.
В конце 2014 года российский рубль резко подешевел к основным мировым валютам. Обвал курса рубля произошел на фоне санкций, введенных в отношении РФ из-за присоединения Крыма ее роли в украинском кризисе, запрета на импорт в Россию продуктов из стран, которые ввели санкции, а также снижения мировых цен на нефть. После резкого снижения в последующие несколько месяцев российская валюта частично отыграла потери.
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