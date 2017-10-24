Минфин предложил дать правительству и ЦБ право вводить валютные ограничения
Министерство финансов предлагает наделить правительство и Банк России правом в кризис вводить жесткие валютные ограничения, пишут «Ведомости».
Предложения «о мерах по модернизации валютного контроля», как стало известно изданию, глава Минфина Антон Силуанов направил премьер-министру Дмитрию Медведеву
В частности, речь идет о праве требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.
Предполагается, что новые меры регулирования будут касаться, в числе прочего, и тех, кто временно инвестирует в российские активы.
Соответствующие поправки Минфин предлагает внести в закон о валютном контроле. Сейчас валютные операции между резидентами и нерезидентами, напоминают «Ведомости», могут проводиться без ограничений.
Эти меры готовятся «на всякий случай», сообщил изданию федеральный чиновник. Опыт 2014 года, по словам собеседника издания, заставляет быть готовыми к любой ситуации, однако сейчас, подчеркнул он, повода для беспокойства нет.
В свою очередь главный экономист БКС Владимир Тихомиров не исключил, что предложение Минфина по ужесточению валютного контроля связано с возможностью расширения американских санкций и введения запрета на владение российским суверенным долгом.
За последний год, отметил он, много иностранцев, в том числе американцев, покупали российские суверенные облигации из-за высокой доходности. Введение новых санкций создаст сильную напряженность на рынке и может спровоцировать резкий спрос на валюту.
Официально Минфин и ЦБ комментировать письмо Медведеву отказались. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, в свою очередь, сообщила, что совещаний у премьера на эту тему не было.
Такие меры могут быть частично применены, другое дело, что вводить такие ручные меры в закон не нужно, говорит главный экономист ВЭБа Андрей Клепач: «Это может сделать и ЦБ, и правительство, ведь крупнейшие экспортеры — госкомпании. Вряд ли подходящее время выбрал Минфин, такие инструменты нужны в случае панических ситуаций, реакция рынка на ужесточение санкций летом показала, что инвесторы настроены в целом серьезно».