Власти Москвы потратят на реставрацию фонтанов на ВДНХ более 3 миллиардов рублей

На реставрацию фонтанов на ВДНХ из бюджета Москвы будет потрачено 3,3 миллиарда рублей, сообщает РБК.

В 2017 году власти города объявили два тендера общей стоимостью в 702 миллиона рублей на реставрацию фонтана «Золотой колос» и 14 фонтанов на главной аллее выставки.

Еще 2,8 миллиарда рублей планируется выделить из бюджета города на «проведение капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ фонтанов на территории ВДНХ» в 2018–2019 годах.

Подрядчиком реставрации фонтана «Золотой колос» станет «Ренессанс — Реставрация». Эта же компания будет выполнять авторский надзор за реставрацией 14 фонтанов на главной аллее ВДНХ.

«Ренессанс — Реставрация», сообщает РБК, за последние три года получила госзаказы на сумму более 4,5 миллиарда рублей, в том числе, на реставрацию московского театра «Современник», дворцовых конюшен архитектора Николая Бенуа в Петергофе и восточного флигеля подмосковной усадьбы Архангельское.

В сентябре «Коммерсант» писал о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» (159 УК РФ), связанного с реставрацией крепости «Копорье» в Ленинградской области, которую проводила «Ренессанс — Реставрация». Представители компании тогда от каких-либо комментариев отказались.