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Власти Москвы потратят на реставрацию фонтанов на ВДНХ более 3 миллиардов рублей

РБК
06:28, 23 октября 2017
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На реставрацию фонтанов на ВДНХ из бюджета Москвы будет потрачено 3,3 миллиарда рублей, сообщает РБК.

В 2017 году власти города объявили два тендера общей стоимостью в 702 миллиона рублей на реставрацию фонтана «Золотой колос» и 14 фонтанов на главной аллее выставки.

Еще 2,8 миллиарда рублей планируется выделить из бюджета города на «проведение капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ фонтанов на территории ВДНХ» в 2018–2019 годах.

Подрядчиком реставрации фонтана «Золотой колос» станет «Ренессанс — Реставрация». Эта же компания будет выполнять авторский надзор за реставрацией 14 фонтанов на главной аллее ВДНХ.

«Ренессанс — Реставрация», сообщает РБК, за последние три года получила госзаказы на сумму более 4,5 миллиарда рублей, в том числе, на реставрацию московского театра «Современник», дворцовых конюшен архитектора Николая Бенуа в Петергофе и восточного флигеля подмосковной усадьбы Архангельское.

В сентябре «Коммерсант» писал о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» (159 УК РФ), связанного с реставрацией крепости «Копорье» в Ленинградской области, которую проводила «Ренессанс — Реставрация». Представители компании тогда от каких-либо комментариев отказались.

На «Золотом колосе» планируется отреставрировать гранитную облицовку и мозаику, отлить новые фрагменты, на фонтанах главной аллеи — очистить и отлить новые элементы скульптур. 

РБК
ВДНХ (с 1992 до 2014 года носила название ВВЦ) перешла из федеральной собственности в собственность Москвы в 2013 году. После этого на территории комплекса были демонтированы несколько сотен строений, признанных временными или незаконными, а из исторических павильонов убраны торговые точки.
Весной 2017 года было объявлено о начале второго этапа масштабной реконструкции ВДНХ, в рамках которого планируется, в числе прочего, отреставрировать павильоны, построить концертно-конгрессный комплекс и создать дополнительные места для парковки двух тысячи автомобилей. В августе мэрия Москвы сообщала, что планирует привлечь на втором этапе реконструкции ВДНХ частные инвестиции на общую сумму в 22 миллиарда рублей.
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