В Нижнем Новгороде курсант академии МВД занялся сексом в ночном клубе. Его отчислили

Курсант академии МВД в Нижнем Новгороде отчислен из учебного заведения после того, как в СМИ появилась видеозапись, на которой он прилюдно занимается сексом в ночном клубе MILO. Об этом сообщили NewsNN.Ru в пресс-службе академии МВД.

«В настоящее время проводится проверка по факту этого видеоролика. Все материалы предварительной проверки, если подтвердится его участие, будут направлены в комплектующие органы», — добавили собеседники издания.

В свою очередь на сайте МВД РФ в ночь на 23 октября появилось сообщение о начале проверки «по факту видеоролика, размещенного в некоторых СМИ, о совершенном правонарушении в общественном месте». Решение об отчислении курсанта, говорилось в сообщении, будет принято по результатам этой проверки.

В случае, если факт правонарушения подтвердится, сообщило МВД, то комплектующие органы будут принимать решение о его дальнейшей службе в органах внутренних дел.

Девушка, с которой курсант МВД занимался сексом в ночном клубе, — студентка НГПУ имени Минина, где она учится на учителя русского языка и литературы. В начале ноября, сообщает NewsNN.Ru, она будет вызвана на заседание дисциплинарной комиссии вуза.