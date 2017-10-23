В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев
В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Нападавший убит.
Как сообщает «Интерфакс», он открыл стрельбу в казарме, расположенной в станице Шелковская. Убийство произошло около 16:00 по Москве.
Имя нападавшего не называется. Известно, что он носил звание старшего лейтенанта.
Что послужило причиной конфликта, пока не сообщается.
«Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи. Комиссии предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия», — заявили в пресс-службе Росгвардии.