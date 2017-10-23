Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев

Интерфакс
16:26, 23 октября 2017
Надежный источник

В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Нападавший убит.

Как сообщает «Интерфакс», он открыл стрельбу в казарме, расположенной в станице Шелковская. Убийство произошло около 16:00 по Москве.

Имя нападавшего не называется. Известно, что он носил звание старшего лейтенанта.

Что послужило причиной конфликта, пока не сообщается.

«Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи. Комиссии предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия», — заявили в пресс-службе Росгвардии.

Интерфакс
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме