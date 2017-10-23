В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Нападавший убит.

Как сообщает «Интерфакс», он открыл стрельбу в казарме, расположенной в станице Шелковская. Убийство произошло около 16:00 по Москве.

Имя нападавшего не называется. Известно, что он носил звание старшего лейтенанта.

Что послужило причиной конфликта, пока не сообщается.