Суд вынес приговор по делу о гибели бас-гитариста «Любэ»

Суд приговорил обвиняемого по делу о гибели бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова к ограничению свободы на срок 1 год и 9 месяцев, а также штрафу в 700 тысяч рублей. Осужденный — житель Подмосковья Максим Добрый. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Бас-гитарист «Любэ» Павел Усанов умер в апреле 2016 года. В одном из ресторанов в Подмосковье у него произошел конфликт, во время которого его избил Максим Добрый. Музыканта госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он вскоре умер.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но затем его переквалифицировали на статью о причинении смерти по неосторожности.

Ограничение свободы подразумевает ряд запретов — например, выходить из дома в определенное время суток, посещать определенные места, менять место жительства и работы. Приговоренный к ограничению свободы обязан регулярно отмечаться в надзорных органах.