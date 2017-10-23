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США подготовились к переводу ядерных бомбардировщиков B-52 на боевое дежурство

Defense One
07:13, 23 октября 2017
Надежный источник

ВВС США подготовились к переводу бомбардировщиков B-52 с ядерным оружием на борту на постоянное боевое дежурство. Об этом изданию Defence One рассказал начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн.

Он подчеркнул, что окончательное решение о переводе бомбардировщиков на боевое дежурство пока не принято. Он отметил, что подготовка к переводу — это не реакция на какое-то конкретное событие, а отражение общей ситуации в мире.

В случае перевода B-52 на боевое дежурство несколько этих бомбардировщиков будут постоянно размещены рядом со взлетно-посадочной полосой авиабазы Барксдейл в готовности вылететь на задание с ядерным оружием в любой момент.

Defence One отмечает, что B-52 не находились на боевом дежурстве с окончания Холодной войны в 1991 году.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что видит только один способ решения конфликта с Северной Кореей, которая не раз угрожала США ядерным оружием. Трамп намекал на силовой сценарий разрешения конфликта.
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