Кассир Бинбанка похитила 4 миллиона рублей на лечение ребенка. Ее приговорили к трем годам условно

Суд в Новосибирской области приговорил к трем годам лишения свободы кассира Бинбанка, которая во время болезни ребенка похитила у кредитной организации более 4 миллионов рублей, сообщила областная прокуратура.

Кассир Юлия Демидова, работавшая в дополнительном офисе Бинбанка в городе Черепаново в Новосибирской области, занималась хищением денежных средств более полугода.

«В начале ноября 2016 года в связи с уходом в отпуск старшего кассира исполняла ее обязанности. В тот период у нее возникли финансовые трудности, требовались деньги на лечение ребенка. Тогда она решила брать деньги из сейфа, воспользовавшись, что на кассовом узле она была одна», — сообщили в прокуратуре.

Демидова, по ее словам, рассчитывала, что после выхода старшего кассира из отпуска она вернет деньги в сейф. Однако и после того, как поняла, что вернуть столь большую сумму при зарплате кассира в 15 тысяч рублей не сможет, Демидова продолжала брать деньги ежедневно.

Недосдача средств была выявлена летом 2017 года, сообщили в прокуратуре. Демидова сразу же признала свою вину.

Суд назначил Демидовой испытательный срок в два года. Приговор, говорится в заявлении областной прокуратуры, в силу пока не вступил. Будет ли прокуратура его обжаловать, не уточняется.