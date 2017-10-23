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Бывшему президенту Российской федерации баскетбола дали срок за хищение 44 миллионов рублей

ТАСС
15:16, 23 октября 2017
Надежный источник

Чертановский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву. Ее признали виновной в хищении 44 миллионов рублей.

Аникеева не явилась в суд на оглашение приговора, в связи с чем ее объявили в розыск. ТАСС сообщает, что она находится под домашним арестом. Вместе с тем адвокат осужденной Давид Хечян заявил: «Где она находится в настоящий момент, я не знаю».

Адвокат также сообщил, что его подзащитная обратилась с письмом, в котором выразила недоверие к суду.

По словам адвоката, в письме Аникеевой указывается, что она «видит бесполезным и бесперспективным бороться честным и законным способом за свое имя и свободу в связи с полным недоверием к решению суда», а также «не может оставить на произвол жизнь своей семьи: двух малолетних дочерей и пожилой мамы-инвалида».

ТАСС
Юлия Аникеева возглавила Российскую федерацию баскетбола в августе 2013 года, победив на выборах. Результаты голосования были оспорены в суде, и по итогам новых выборов главой федерации стал баскетболист Андрей Кириленко.
В апреле 2016 года Аникееву задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, из РФБ выводили деньги с помощью фиктивных договоров с индивидуальными предпринимателями. Аникеева отказалась признать себя виновной.
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