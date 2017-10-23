Бывшему президенту Российской федерации баскетбола дали срок за хищение 44 миллионов рублей

Чертановский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву. Ее признали виновной в хищении 44 миллионов рублей.

Аникеева не явилась в суд на оглашение приговора, в связи с чем ее объявили в розыск. ТАСС сообщает, что она находится под домашним арестом. Вместе с тем адвокат осужденной Давид Хечян заявил: «Где она находится в настоящий момент, я не знаю».

Адвокат также сообщил, что его подзащитная обратилась с письмом, в котором выразила недоверие к суду.