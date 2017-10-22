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В Израиле палестинца задержали из-за записи «Доброе утро» в фейсбуке. Алгоритм перевел ее как «Атакуйте их»

The Jerusalem Post
17:04, 22 октября 2017
Надежный источник

В Израиле в середине октября полиция задержала палестинца по подозрению в подстрекательстве на основании неправильного машинного перевода его записи в фейсбуке — фразу «Доброе утро всем вам» перевели как «Атакуйте их».

Неправильный перевод был сделан встроенным алгоритмом Facebook. О записи сообщили полиции округа Иудеи и Самарии (Западный берег Иордана), после чего мужчина был задержан. Когда стало понятно, что произошла ошибка, его отпустили.

Полицейских насторожило, в частности, что мужчина сопроводил запись своей фотографией около экскаватора (он работает строителем), поскольку с помощью этих машин в Израиле совершались теракты.

Как пишет The Times of Israel, арабская разговорная фраза со значением «Доброе утро всем вам» и слова «Атакуйте их» отличаются на письме одной буквой. Haaretz отмечает, что перед задержанием пост не прочли полицейские, знающие арабский.

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