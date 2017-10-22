Россияне заняли первые места в парном и женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве

В Москве вечером 21 октября завершились соревнования первого этапа серии Гран-при по фигурному катанию 2017/2018.

В парном катании россияне заняли три первых места — первыми стали победители последнего финала Гран-при и действующие чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вторыми — Ксения Столбова и Федор Климов, третьими — Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

Двукратная чемпионка мира и Европы и победительница финала Гран-при Евгения Медведева выиграла соревнования в женском одиночном катании, набрав 231,21 балла по сумме короткой и произвольный программ.

Второе и третье места заняли итальянка Каролина Костнер и японка Вакаби Хигути соответственно; россиянка Елена Родинова стала четвертой.

В одиночном катании среди мужчин россиянин Михаил Коляда стал третьим с результатом 271,06 балла. Первые два места заняли американец Натан Чен и японец Юдзуру Ханю.

Российские пары Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин стали соответственно вторыми и третьими в танцах на льду. Золото завоевали американцы Майя и Алекс Шибутани.