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Россия внесла Уильяма Браудера в базу разыскиваемых лиц Интерпола

The Guardian
06:49, 22 октября 2017
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Россия внесла главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в базу разыскиваемых лиц Интерпола, сообщает The Guardian со ссылкой на самого бизнесмена.

Россия использовала процедуру рассылки (diffusion), которая позволяет отдельным странам напрямую, минуя Генеральный секретариат Интерпола, просить содействия в аресте человека ту или иную страну или всех членов организации. На сайте Интерпола в списке людей, на арест которых был выдан ордер, Браудера нет.

Когда именно это было сделано, не уточняется. Браудер сообщил, что узнал об этом от министерства внутренней безопасности США, где его лишили статуса участника программы global entry, позволяющей в ускоренном режиме проходить пограничный контроль.

Россия неоднократно просила Интерпол объявить Браудера в международный розыск, однако организация отказывалась, считая дела против него политически мотивированными.

Уильям Браудер — гражданин Великобритании, глава фонда Hermitage Capital, активно инвестировавшего в акции российских компаний. В России он заочно приговорен к 9 годам тюрьмы за мошенничество, с 2005 года ему запрещен въезд в РФ.
С Hermitage Capital работал юрист Сергей Магнитский. Он был арестован по делу об уклонении фондом от уплаты налогов и в 2009 году умер в СИЗО. В фонде утверждают, что Магнитский раскрыл хищение из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов.
Уильям Браудер организовал международную кампанию по привлечению к ответственности виновных в гибели Магнитского, в рамках которой в США и Канаде были приняты так называемые «законы Магнитского», вводящие санкции против людей, причастных к нарушению прав человека. В Канаде закон был окончательно принят в середине октября.
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