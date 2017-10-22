Россия внесла Уильяма Браудера в базу разыскиваемых лиц Интерпола

Россия внесла главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в базу разыскиваемых лиц Интерпола, сообщает The Guardian со ссылкой на самого бизнесмена.

Россия использовала процедуру рассылки (diffusion), которая позволяет отдельным странам напрямую, минуя Генеральный секретариат Интерпола, просить содействия в аресте человека ту или иную страну или всех членов организации. На сайте Интерпола в списке людей, на арест которых был выдан ордер, Браудера нет.

Когда именно это было сделано, не уточняется. Браудер сообщил, что узнал об этом от министерства внутренней безопасности США, где его лишили статуса участника программы global entry, позволяющей в ускоренном режиме проходить пограничный контроль.

Россия неоднократно просила Интерпол объявить Браудера в международный розыск, однако организация отказывалась, считая дела против него политически мотивированными.