Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

В польском торговом центре мужчина напал на прохожих с ножом. Один человек погиб

Radio Zet
15:00, 20 октября 2017
Надежный источник

В польской Сталеве-Воле произошло нападение на посетителей торгового центра Vivo. Полиция сообщила, что 27-летний мужчина начал нападать на прохожих с ножом.

По предварительным данным, пострадали девять человек, шестеро из которых получили тяжелые ранения. Позднее в полиции сообщили, что 50-летняя пострадавшая умерла в больнице.

Нападавшего задержали другие посетители торгового центра. О мотивах мужчины ничего не сообщается.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме