В польском торговом центре мужчина напал на прохожих с ножом. Один человек погиб
В польской Сталеве-Воле произошло нападение на посетителей торгового центра Vivo. Полиция сообщила, что 27-летний мужчина начал нападать на прохожих с ножом.
По предварительным данным, пострадали девять человек, шестеро из которых получили тяжелые ранения. Позднее в полиции сообщили, что 50-летняя пострадавшая умерла в больнице.
Нападавшего задержали другие посетители торгового центра. О мотивах мужчины ничего не сообщается.
WAŻNE! Atak nożownika w galerii handlowej w Stalowej Woli. Nie żyje kobieta, 7 osób rannych. https://t.co/1wCDXpXQ2Z #policja @RMF24pl pic.twitter.com/JT0AbGKvZ7— Rzeszów News (@RzeszowNews) October 20, 2017