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В Госдуму внесли законопроект о «народных инспекторах». Штрафы водителям будут выписывать на основании присланных гражданами видео

Правительство РФ
09:45, 20 октября 2017
Надежный источник

Правительство РФ подготовило и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о «народных инспекторах», разрешающий назначать административное наказание за отдельные нарушения правил дорожного движения на основании видеосвидетельств, присланных гражданами, без составления протокола.

Предполагается, что «народные инспекторы» будут зарегистрированы на портале госуслуг, а для видеозаписи нарушений будет применяться «специализированное программное обеспечение».

В настоящий момент, указывается в сообщении на сайте правительства, проверка поступающих в ГИБДД сообщений о правонарушения «влечет за собой значительные временные и ресурсные затраты сотрудников Госавтоинспекции на процесс доказывания обстоятельств». Появление института «народных инспекторов» должно изменить ситуацию к лучшему, считают авторы законопроекта.

В качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт «народного инспектора».

Правительство РФ
В Москве с августа 2015 года работает приложение «Помощник Москвы», пользователи которого, при условии установки специальной программы и регистрации на городском сайте госуслуг, могут автоматически сообщать о наиболее распространенных нарушениях ПДД, включая неправильную парковку. За два года работы приложения с его помощью было выписано около 500 тысяч штрафов.
Приложение, позволяющее гражданам сообщать о нарушении ПДД, кроме Москвы, пока существует только в еще одном российском регионе — Татарстане. Оно было запущено в 2014 году и носит название «Народный инспектор».
По данным «Коммерсанта», в рамках разработки федеральной системы фиксации нарушений ПДД для «народных инспекторов» рассматривает возможность ее работы не только с телефонами, но и с видеорегистраторами.
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