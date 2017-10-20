В Госдуму внесли законопроект о «народных инспекторах». Штрафы водителям будут выписывать на основании присланных гражданами видео
Правительство РФ подготовило и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о «народных инспекторах», разрешающий назначать административное наказание за отдельные нарушения правил дорожного движения на основании видеосвидетельств, присланных гражданами, без составления протокола.
Предполагается, что «народные инспекторы» будут зарегистрированы на портале госуслуг, а для видеозаписи нарушений будет применяться «специализированное программное обеспечение».
В настоящий момент, указывается в сообщении на сайте правительства, проверка поступающих в ГИБДД сообщений о правонарушения «влечет за собой значительные временные и ресурсные затраты сотрудников Госавтоинспекции на процесс доказывания обстоятельств». Появление института «народных инспекторов» должно изменить ситуацию к лучшему, считают авторы законопроекта.
В качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт «народного инспектора».