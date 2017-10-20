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Приставы арестовали квартиру дочери Собянина за долги. А потом сказали, что не могут найти ни дочь, ни квартиру

Инфометр
14:46, 20 октября 2017
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Петербургскую квартиру Анны Собяниной — дочери мэра Москвы Сергея Собянина — арестовывали за долги. Об этом со ссылкой на данные реестра недвижимости сообщает «Инфометр» (проект «Открытые медиа»).

Издание отмечает, что арест был наложен судебными приставами в июле 2017 года, а через месяц снят. Приставы сослались на статью закона «Об исполнительном производстве», которая позволяет прекращать производство, если не удалось найти должника или его имущество.

На момент написания новости в Росреестре не было никаких данных об ограничениях, наложенных на квартиру Собяниной на Малой Конюшенной улице. На сайте судебных приставов не уточняется, арестовывалось ли имущество Собяниной в рамках исполнительного производства.

С самой Собяниной «Открытым медиа» связаться не удалось. В пресс-службе мэра Москвы на запрос не ответили.

О квартире дочери Собянина в Санкт-Петербурге в 2013 году писал Алексей Навальный. Он оценивал квартиру площадью почти 205 квадратных метров в 116 миллионов рублей.
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