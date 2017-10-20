Организатор марша за федерализацию Кубани Дарья Полюдова вышла на свободу после полутора лет в колонии

Осужденная за призывы к экстремизму и нарушению территориальной целостности России активистка Дарья Полюдова вышла на свободу после почти двух лет в колонии-поселении. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

«Дальше буду продолжать борьбу», — заявила Полюдова сразу после выхода на свободу.