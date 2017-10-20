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Организатор марша за федерализацию Кубани Дарья Полюдова вышла на свободу после полутора лет в колонии

Павел Чиков
08:51, 20 октября 2017
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Осужденная за призывы к экстремизму и нарушению территориальной целостности России активистка Дарья Полюдова вышла на свободу после почти двух лет в колонии-поселении. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

«Дальше буду продолжать борьбу», — заявила Полюдова сразу после выхода на свободу.

Полюдову осудили на два года колонии-поселения в декабре 2015 года. Уголовное дело было возбуждено после того, как в 2014 году она вместе с другими активистами пыталась провести марш за федерализацию Кубани в Краснодаре.
В колонии Полюдова находилась с апреля 2016 года, она неоднократно просила об условно-досрочном освобождении, но каждый раз ей отказывали.
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