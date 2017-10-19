Родственники погибших в катастрофе над Синайским полуостровом подали иск о компенсации на 93 миллиарда рублей
В Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск от 118 родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году. Сумма иска превышает 93 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе суда.
Ответчиками стали выполнявшая рейс авиакомпания «Когалымавиа», страховавшая жизнь пассажиров и экипажа компания «Ингосстрах», перестраховщик Allianz, лизинговая фирма AerCap, и туроператор Brisco (ООО «Триомед»).
Иск был подан через два дня после того, как «Ингосстрах» отчитался о завершении выплат родственникам погибших: по 2 миллиона рублей за каждого пассажира и 25 тысяч рублей на погребение. Кучерена назвал такие выплаты «мизерными».
Ранее в «Ингосстрахе» уже рассказывали об иске от десяти семей погибших. Сумма иска или мирового соглашения не называлась.
Самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа» взорвался в воздухе вскоре после вылета из Шарм-эль-Шейха 31 октября 2015 года. Ответственность за взрыв взяли на себя террористы, связанные с «Исламским государством». В результате катастрофы погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Сразу после катастрофы Россия решила прекратить все полеты в Египет до тех пор, пока в аэропортах африканской страны не будут обеспечены достаточные меры безопасности. Между странами постоянно проходят консультации по этому вопросу, но полеты не возобновлены до сих пор.