Родственники погибших в катастрофе над Синайским полуостровом подали иск о компенсации на 93 миллиарда рублей

В Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск от 118 родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году. Сумма иска превышает 93 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе суда.

Ответчиками стали выполнявшая рейс авиакомпания «Когалымавиа», страховавшая жизнь пассажиров и экипажа компания «Ингосстрах», перестраховщик Allianz, лизинговая фирма AerCap, и туроператор Brisco (ООО «Триомед»).

Иск был подан через два дня после того, как «Ингосстрах» отчитался о завершении выплат родственникам погибших: по 2 миллиона рублей за каждого пассажира и 25 тысяч рублей на погребение. Кучерена назвал такие выплаты «мизерными».