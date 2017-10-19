Открылось здание Музея кино на ВДНХ
В Москве на ВДНХ 19 октября прошла церемония открытия Музея кино в павильоне № 36 (павильон «Водное хозяйство»).
В мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Владимир Мединский. Для посетителей музей откроется 20 октября.
В этот вечер на ВДНХ состоялось открытие Музея кино. В церемонии приняли участие Владимир Мединский и Сергей Собянин. pic.twitter.com/K5nlMql8GO— Минкультуры России (@Culture_RF) October 19, 2017
В новом здании музея обустроены шесть выставочных зон и три кинозала (показы там начнутся уже с 20 октября). Фондохранилище музея также размещено в павильоне на ВДНХ.
Музей кино, основанный в 1989 году, изначально располагался в Киноцентре на Пресне, но в 2005-м был выселен оттуда. Причиной стала продажа Союзом кинематографистов России своей доли в здании. Попытки выселить музей предпринимались и раньше; в защиту Музея кино проводились акции.
После выселения из Киноцентра власти неоднократно обещали предоставить музею собственное помещение, но это произошло лишь в конце 2014 года — тогда было объявлено, что Музей кино разместится на ВДНХ. До переезда в новое задние фонды музея хранились на Мосфильме, а показы и другие мероприятия проводились на чужих площадках.
В 2014 году основатель и директор Музея кино Наум Клейман был уволен. На его место была назначена Лариса Солоницына. Вскоре у нее произошел конфликт с коллективом музея; группа научных сотрудников объявила об увольнении, но позже Клейман уговорил часть из них вернуться на работу. В разгар конфликта в поддержку сохранения наследия Клеймана в Музее кино выступили более 180 киноведов из разных стран.