Во время спуска «Союза» с космонавтами в апреле 2017 года произошла разгерметизация

Space News
08:42, 18 октября 2017
Надежный источник

В апреле 2017 года произошла разгерметизация космического корабля «Союз МС-02» с космонавтами, покинувшими Международную космическую станцию. Об этом на заседании наблюдательного комитета NASA по МКС заявил его председатель, бывший космонавт Томас Стаффорд.

По его словам, на высоте примерно 8 километров. Скоба парашюта во время его раскрытия ударила по шву на корпусе космического корабля, и это привело к частичной разгерметизации. Стаффорд не сообщил, о какой именно миссии «Союза» идет речь и кто был на борту космического корабля. В апреле только один «Союз» спускал космонавтов с МКС, на его борту находились россияне Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков и астронавт Роберт Кимброу.

Опасности для экипажа разгерметизация не представляла, и инцидент считается мелкой неполадкой. Все космонавты были в скафандрах. В штатном режиме примерно на высоте пяти километров должен был открыться клапан, обеспечивающий разгерметизацию космического корабля. Стаффорд, как пишет Space News, встречался с представителем российской стороны, и получил объяснения, что инцидент произошел из-за укладки парашюта.

Изданию Space News в NASA подтвердили, что такой инцидент действительно произошел, и предложили обратиться за комментарием в «Роскосмос». В российском ведомстве никак не прокомментировали сообщения об инциденте и ранее говорили, что полет прошел в штатном режиме.

Россия — единственная страна в мире, осуществляющая пилотируемые полеты к МКС.
Пилотируемые запуски к МКС планирует в ближайшее время осуществлять частная космическая компания SpaceX, но пока она только доставляла грузы на космическую станцию.
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