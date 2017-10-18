Власти Свердловской области отказались от строительства Храма-на-воде, вызвавшего протесты в Екатеринбурге

«Отличное место», — сообщил изданию игумен Вениамин (Райников). Проект Храма-на-воде, пояснил он, появился «как компромиссный вариант» после того, как не удалось договориться о его постройке «в историческом месте» на площади Труда.

В екатеринбургской митрополии, сообщает «Накануне.Ru» , заявили, что не возражают против предложенной новой площадки под храм.

Такое решение, сообщила пресс-служба администрации Свердловской области, было принято на заседании рабочей группы по вопросам строительства храма, которое провел губернатор Евгений Куйвашев.

Храм Святой Екатерины, известный под неофициальным названием Храм-на-воде, не будут строить в акватории городского пруда в Екатеринбурге.

Храм Святой Екатерины планируется построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

В Екатеринбурге в XVIII—XIX веках существовал храм Святой Екатерины, который был снесен после революции 1917 года. Существовали планы восстановить храм, стоявший возле современной площади Труда, однако строительство было отменено после того, как петицию против него подписали несколько тысяч жителей города.

Новый проект, получивший название Храм-на-воде, также вызвал протесты в Екатеринбурге. Недовольные жители, в частности, указывали, что храм высотой с 20-этажный дом, построенный в акватории городского пруда, разрушит исторический облик центра Екатеринбурга. Также отмечалась непродуманность проекта с точки зрения транспортной инфраструктуры.