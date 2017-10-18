Власти Свердловской области отказались от строительства Храма-на-воде, вызвавшего протесты в Екатеринбурге
Храм Святой Екатерины, известный под неофициальным названием Храм-на-воде, не будут строить в акватории городского пруда в Екатеринбурге.
Такое решение, сообщила пресс-служба администрации Свердловской области, было принято на заседании рабочей группы по вопросам строительства храма, которое провел губернатор Евгений Куйвашев.
Комиссия рекомендовала рассмотреть вариант строительства храма на площадке возле Театра драмы.
В екатеринбургской митрополии, сообщает «Накануне.Ru», заявили, что не возражают против предложенной новой площадки под храм.
«Отличное место», — сообщил изданию игумен Вениамин (Райников). Проект Храма-на-воде, пояснил он, появился «как компромиссный вариант» после того, как не удалось договориться о его постройке «в историческом месте» на площади Труда.