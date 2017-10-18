В Швеции произошел взрыв у здания полиции

В шведском Хельсингборге произошел взрыв около входа в полицейский участок. Взрыв произошел около 1:20 по московскому времени в ночь на 18 октября.

Полицейский участок и соседние здания получили «серьезный ущерб». При этом о пострадавших в результате взрыва ничего не сообщается.

В полиции случившееся назвали «нападением на общество». При этом в полиции не уточнили, было ли возбуждено дело по статье о терроризме.

Ответственность за взрыв никто на себя не взял.