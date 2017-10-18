В Швеции произошел взрыв у здания полиции
В шведском Хельсингборге произошел взрыв около входа в полицейский участок. Взрыв произошел около 1:20 по московскому времени в ночь на 18 октября.
Полицейский участок и соседние здания получили «серьезный ущерб». При этом о пострадавших в результате взрыва ничего не сообщается.
В полиции случившееся назвали «нападением на общество». При этом в полиции не уточнили, было ли возбуждено дело по статье о терроризме.
Ответственность за взрыв никто на себя не взял.
Entrén till polishuset i Helsingborg har sprängts https://t.co/D237YTkC32 pic.twitter.com/JXdHIxlqsn— Svenska Dagbladet (@SvD) October 18, 2017