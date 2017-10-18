В Краснодаре завели уголовное дело из-за стихотворения про сожженную еретичку

Алексей Аванесян
11:20, 18 октября 2017
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В Краснодаре возбудили уголовное дело против местного жителя Максима Дроздова, который написал и опубликовал в соцсетях стихотворение про «мерзких атеистов», инквизицию и сожженную еретичку.

Адвокат Алексей Аванесян сообщил, что Дроздова подозревают в возбуждении ненависти и вражды к социальной группе «атеисты».

При этом адвокат заметил, что стихотворение Дроздова — это троллинг, который следует воспринимать в контексте существующей практики привлечения к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.

Дроздов прокомментировал уголовное дело следующим образом: «Как стишок про мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую бога, можно расценивать как оскорбление атеистов и призыв сжигать их? Этак Сорокина в каннибализме можно обвинить: герои же его чудесно схрумкали барышню в одном из рассказов».

В январе 2016 года сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 282 против жителя города Котлас Архангельской области, который, по версии следствия, опубликовал в соцсети комментарий с «унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками ряда религиозных групп и социальной группы „атеисты“». Подозреваемый называл атеистов дураками и оскорбительно отзывался о кришнаитах, буддистах, индуистах и родноверах. Следствие и журналисты имени подозреваемого не называли. Вероятно, речь шла об этом деле — оно было в итоге прекращено.
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