В Краснодаре завели уголовное дело из-за стихотворения про сожженную еретичку

В Краснодаре возбудили уголовное дело против местного жителя Максима Дроздова, который написал и опубликовал в соцсетях стихотворение про «мерзких атеистов», инквизицию и сожженную еретичку.

Адвокат Алексей Аванесян сообщил, что Дроздова подозревают в возбуждении ненависти и вражды к социальной группе «атеисты».

При этом адвокат заметил, что стихотворение Дроздова — это троллинг, который следует воспринимать в контексте существующей практики привлечения к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.

Дроздов прокомментировал уголовное дело следующим образом: «Как стишок про мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую бога, можно расценивать как оскорбление атеистов и призыв сжигать их? Этак Сорокина в каннибализме можно обвинить: герои же его чудесно схрумкали барышню в одном из рассказов».