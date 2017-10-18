Суд заблокировал действие нового указа Трампа о мигрантах

Суд Гавайев заблокировал действие указа президента США Дональда Трампа, ограничиваюшего въезд гражданам ряда стран.

Речь идет об указе, подписанном Трампом в конце сентября. Указ, который должен был вступить в силу 18 октября, ограничивал въезд в США гражданам Венесуэлы, Ирана, Йемена, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Сомали и Чада.

Власти штата Гавайи обратились в местный суд, заявив, что ограничение на въезд в США гражданам шести стран из этого списка (кроме Венесуэлы и Северной Кореи) нарушает федеральное миграционное законодательство. Суд с властями штата согласился и заблокировал действие указа.

Минюст США и Белый дом заявили, что не согласны с решением суда Гавайев и будут его оспаривать.