Суд заблокировал действие нового указа Трампа о мигрантах
Суд Гавайев заблокировал действие указа президента США Дональда Трампа, ограничиваюшего въезд гражданам ряда стран.
Речь идет об указе, подписанном Трампом в конце сентября. Указ, который должен был вступить в силу 18 октября, ограничивал въезд в США гражданам Венесуэлы, Ирана, Йемена, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Сомали и Чада.
Власти штата Гавайи обратились в местный суд, заявив, что ограничение на въезд в США гражданам шести стран из этого списка (кроме Венесуэлы и Северной Кореи) нарушает федеральное миграционное законодательство. Суд с властями штата согласился и заблокировал действие указа.
Минюст США и Белый дом заявили, что не согласны с решением суда Гавайев и будут его оспаривать.
После решения суда госдепартамент США уведомил американские посольства и консульства о «возобновлении обычного порядка выдачи виз» для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада, сообщил источники агентства (англ.яз.).