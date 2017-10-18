Познер рассказал, как согласовывал с Песковым интервью Ходорковского

Владимир Познер в интервью Юрию Дудю рассказал, что пытался согласовать с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым интервью Михаила Ходорковского.

После освобождения Ходорковского из колонии Познер позвонил Пескову, сообщил, что хочет взять у бывшего главы ЮКОСа интервью, и спросил, что пресс-секретарь президента думает по этому поводу. По словам Познера, в разговоре он заметил, что, очевидно, «этот вопрос будет обсуждаться на самом верху». Песков сначала не стал возражать против интервью.

Сразу после освобождения, как напомнил Познер, Ходорковский говорил, что не занимается политикой, но через некоторое время «сделал политические заявления, изменил свою точку зрения». Тогда Познер снова позвонил Пескову, и тот ему ответил: «Ну, Владимир Владимирович. Человек сказал одно, потом другое».

«Ну я сразу понял, что нет», — рассказал Познер.

На замечание Дудя, что Песков не является начальником Познера, телеведущий ответил: «Он не может мне разрешить или не разрешить, он может мне дать совет. Совет, основанный на том, что он знает какие-то вещи, несомненно. Я как раз пользуюсь этим».

«До тех пор, пока телевидение будет либо напрямую, либо опосредованно контролироваться государством, будет такая ситуация, когда государство будет решать, кто может и кто не может появиться на экране», — сказал Познер.