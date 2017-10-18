На орбиту Луны запустят надувной жилой модуль

Частная космическая компания Bigelow Aerospace объявила о подготовке к запуску жилого модуля на орбиту Луны. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе с United Launch Alliance, который будет отвечать за создание ракеты-носителя.

К 2022 году компании хотят вывести на лунную орбиту модуль B330 — надувной отсек длиной 13,7 метра и диаметром 6,7 метра, в котором могут жить и работать до шести человек.

Сначала модуль доставят на околоземную орбиту ракетой Vulcan 562, там отсек будет развернут и проверен. Затем к модулю направят еще две ракеты с дополнительными запасами топлива, которое перекачают в одну из них, чтобы использовать для переправки отсека к Луне.