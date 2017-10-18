Минобрнауки предложило ежегодно проверять школьников и студентов на наркотики

Министерство образования и науки предлагает законодательно закрепить ежегодные проверки школьников и студентов на наркотики.

Проект приказа Минобрнауки о внесении изменений в порядок проведения социально-психологического тестирования учащихся, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящий момент подобные проверки уже «фактически осуществляется ежегодно».

Социально-психологическое тестирование, говорится в проекте приказа, планируется проводить «начиная с уровня основного общего образования». Основное общее образованием в российских школах — с 5 по 9 классы.