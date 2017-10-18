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Минобрнауки предложило ежегодно проверять школьников и студентов на наркотики

Правительство России
12:56, 18 октября 2017
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Министерство образования и науки предлагает законодательно закрепить ежегодные проверки школьников и студентов на наркотики.

Проект приказа Минобрнауки о внесении изменений в порядок проведения социально-психологического тестирования учащихся, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящий момент подобные проверки уже «фактически осуществляется ежегодно».

Социально-психологическое тестирование, говорится в проекте приказа, планируется проводить «начиная с уровня основного общего образования». Основное общее образованием в российских школах — с 5 по 9 классы.

Проверки учащихся на употребление наркотиков проводятся в России с 2014 года. Они могут включать в себя как социально-психологическое тестирование, так профилактические медицинские осмотры. Приказом Минздрава закреплено, что осмотры проводятся ежегодно. Периодичность социально-психологического тестирования в действующем законодательстве не закреплена.
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