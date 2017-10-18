Мэр Калининграда предложил жителям уехать из города на время ЧМ-2018

Мэр Калининграда Александр Ярошук рекомендовал жителям «выехать из города отдохнуть на природу» во время матчей чемпионата мира по футболу.

«Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме „челноков“, которые будут возить болельщиков», — заявил Ярошук в эфире радиостанции «Комсомольская правда Калининград».

Мэр города также отметил, что один из четырех матчей ЧМ-2018, которые принимает Калининград, будет «топовый». «В город приедут 70–100 тысяч туристов. В основном они будут гулять по городу, сидеть в пабах. Все, конечно, на стадион не попадут», — сказал он.

Во время ЧМ-2018, заявил мэр Калининграда, жителям города следует «быть дисциплинированными, добрыми, никого не бить». «Если имеете английский язык, пообщаться с гостями, быть готовыми рассказать о городе, короче — быть гостеприимными», — сказал он.

Ранее власти Калининградской области объявили, что рассматривают возможность сделать нерабочими три будних дня, в которые в городе пройдут матчи ЧМ-2018. Четвертый матч, который принимает Калининград, запланирован на выходной день.