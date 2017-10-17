В США к Хэллоуину выпустили в продажу костюм Анны Франк

В США в преддверии Хэллоуина выпустили в продажу детский «костюм Анны Франк». После того, как костюм, напоминающий одежду жительницы Нидерландов, погибшей во время Холокоста, раскритиковали в соцсетях, некоторые ритейлеры сняли его с продажи.

1940\'s Wartime Fancy Dress Childrens Fancy Dress World War II Evacuee Girl Costume L https://t.co/A8lg6qgiXd pic.twitter.com/qqfq3LKkP5 — Fernando Camden (@FernandoCamden) November 23, 2016

Так, пишет Time, костюм убрали из интернет-магазина сети Walmart и с сайта HalloweenCostumes.com.

«Мы предлагаем широкий выбор костюмов не только для Хэллоуина, но и для других целей, например, для школьных спектаклей. В том числе и костюмы исторических персонажей», — заявили представители HalloweenCostumes.com, добавив, что «костюм Анны Франк» снят с продажи. У компании, говорится в заявлении, не было намерения никого оскорбить.

При этом на Amazon он по-прежнему доступен под названием «Костюм девочки, эвакуированной во время Второй мировой войны». Костюм состоит из платья в стиле 1940-х годов, берета и сумки.

На фото костюм дополнен специальной биркой, на которую записывали данные об отправленном в эвакуацию, однако указано, что в комплект поставки он не входит.