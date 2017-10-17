Умер художник Борис Бергер, автор проекта «Котя» (ru_kotya)

Умер художник Борис Бергер, автор арт-проекта «Котя». Сообщения о его смерти появились на его странице в фейсбуке.

Ему было 52 года. Львовский сайт Zahid.net пишет, что Бергер умер в Германии.

Борис Бергер, известный как художник и один из основателей издательства «Emergency Exit/Запасной выход», в 2006 году создал в ЖЖ сообщество «Котя» (ru_kotya). Участники сообщества выкладывали коллажи с картинами, плакатами и фотографиями, куда были вмонтированы изображения кошек.

Последний пост в ru_kotya появился в 2013 году.

В 2007-м Бергер рассказывал «Афише», что придумал проект «после посещения какой-то большой биеннале в ЦДХ», где «увидел, насколько сейчас гламур и китч побеждают культуру». «Котя либо проявляет весь надуманный пафос произведения, потому что сразу видно, что он живой, а все остальное высосано из пальца, либо он выявляет всю серьезность происходящего», — говорил он.