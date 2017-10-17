Минкультуры предложило пускать в кино и театры по паспорту

Министерство культуры разработало поправки в законодательство, по которым доступ зрителей на концерты и фильмы, отнесенные к категории «18+», будет осуществляться только после предъявления паспорта.

Законопроект, сообщила директор нормативно-правового департамента Минкультуры Наталья Ромашова, направлен на рассмотрение в правительство ив ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Существующая возрастная маркировка художественных произведений, заявила Ромашова, носит предупредительный характер. Минкультуры предлагает дополнить существующий механизм запретом на допуск зрителей на мероприятия, не рекомендованные для их возрастной категории.

Для того, чтобы устроители мероприятий могли отслеживать выполнение запрета, «мы даем право организаторам или контролерам, которые контролируют проход на мероприятия, проверять удостоверение».

«Мы предлагаем ввести аналогичные нормы, которые были введены в законодательстве об обороте алкогольной и табачной продукции», — сказала Ромашова.