СК начал проверку сообщений об издевательствах в интернате в Ярославской области. Директор якобы заставила детей пить мочу

Управление СК РФ по Ярославской области начало проверку сообщений о том, что в одном из интернатов для детей с особенностями развития директор «в качестве наказания за нарушение дисциплины» заставила воспитанников выпить их собственную мочу.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — заявили в СК.

О случившемся в интернате 16 октября сообщил, в частности, региональный сайт 76.ru со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина. Крупин сообщил, что в интернате для глухих детей директор заставила троих воспитанников выпить их собственную мочу в наказание за то, что они помочились в бак с водой.

По словам Крупина, звонок об этом поступил на горячую линию, и «указанные факты подтвердились». «Материалы направлены в областной департамент образования для принятия кадрового решения, а также в прокуратуру Ярославской области», — заявил он.

На официальном сайте уполномоченного сообщения об инциденте нет. В каком именно интернате это произошло, официально не сообщается. По данным сайта «Ярньюс», это интернат № 7.