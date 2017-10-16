Умер американский поэт и переводчик Ричард Уилбер

В США умер поэт и переводчик Ричард Уилбер. Ему было 96 лет.

Поэт умер в доме престарелых, сообщил его сын.

Уилбер считается одним из главных американских поэтов XX века. Он дважды получил Пулитцеровскую премию — за книги «Земное» (в 1957 году) и «Новые и старые стихи» (в 1989-м).

Ричард Уилбер известен как переводчик работ Мольера и Жана Расина. Он также переводил на английский язык стихи Иосифа Бродского и Анны Ахматовой.