Умер американский поэт и переводчик Ричард Уилбер

The Washington Post
13:51, 16 октября 2017
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В США умер поэт и переводчик Ричард Уилбер. Ему было 96 лет.

Поэт умер в доме престарелых, сообщил его сын.

Уилбер считается одним из главных американских поэтов XX века. Он дважды получил Пулитцеровскую премию — за книги «Земное» (в 1957 году) и «Новые и старые стихи» (в 1989-м). 

Ричард Уилбер известен как переводчик работ Мольера и Жана Расина. Он также переводил на английский язык стихи Иосифа Бродского и Анны Ахматовой.

Его работа далеко не ограничивалась сонетами и сапфическими строфами, включая также получившие признание переводы французских драматургов Мольера и Расина, поэтов Бодлера и Бродского. Он участвовал в создании оперетты Леонарда Бернстайна «Кандида» и, вдохновленный рождением четырех детей, занимался и детской литературой — причудливыми стихами и книгами, полными игры слов, в том числе «Противоположности» 1973 года, которую проиллюстрировал сам (англ. яз.).

The Washington Post
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