«Угрозы не могут быть восприняты реально». Полиция отказалась возбуждать дело после угроз журналистке в фейсбуке

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело об угрозах убийством после заявления корреспондента «Znak.com» Екатерины Винокуровой. Постановление участкового уполномоченного об отказе в возбуждении дела Винокурова опубликовала в своем телеграме.

В заявлении журналистка рассказала, что 14 августа ей в фейсбуке написал пользователь «Кертис Дэвис», он отправил сообщение следующего содержания: «Ты скажи спасибо, что пока только пишут. Если фильм выйдет, жди отвертки в бок в темное время суток в Измайловском районе» (Винокурова живет в Северном Измайлове).

Участковый по фамилии Дмитриев ответил, что страница «Кертиса Дэвиса» «не имеет данных, позволяющих установить ее принадлежность к конкретному лицу». Помимо этого капитан полиции установил, что угрозы «носили „виртуальный“ характер и не могут быть восприняты реально».

Никаких подтверждений своих слов или экспертиз участковый в постановлении не приводит, но отмечает, что больше угроз Винокуровой не поступало.

Винокурова пока не решила, будет ли она обжаловать решение участкового в прокуратуре.