Ученые впервые зафиксировали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд 😱

N+1
14:22, 16 октября 2017
Надежный источник

Ученые зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд, сообщает N+1. Это произошло впервые в истории. Раньше ученые фиксировали только гравитационные волны от черных дыр.

Гравитационные волны были зафиксированы 17 августа 2017 года. Источником стало слияние двух нейтронных звезд массой от 1,1 до 1,6 масс Солнца. Они находились на расстоянии в 130 миллионов световых лет от Земли. Как отмечает N+1, впервые источник оказался на таком близком расстоянии: раньше гравитационные волны приходили с расстояния в миллиарды световых лет.

Уже через две секунды после гравитационного события космический телескоп Fermi зафиксировал вспышку гамма-излучения на южном небе. Почти в этот же момент вспышку увидела европейско-российская космическая обсерватория INTEGRAL.

N+1
Гравитационные волны, существование которых предсказал Альберт Эйнштейн, впервые были зарегистрированы в 2016 году. В 2017 году за это присудили Нобелевскую премию по физике. Ученые четыре раза фиксировали гравитационные волны — всякий раз их источником служили черные дыры.

Подробнее про гравитационные волны

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме