Ученые впервые зафиксировали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд 😱

Ученые зафиксировали гравитационные волны от слияния двух , сообщает N+1. Это произошло впервые в истории. Раньше ученые фиксировали только гравитационные волны от черных дыр.

Гравитационные волны были зафиксированы 17 августа 2017 года. Источником стало слияние двух нейтронных звезд массой от 1,1 до 1,6 масс Солнца. Они находились на расстоянии в 130 миллионов световых лет от Земли. Как отмечает N+1, впервые источник оказался на таком близком расстоянии: раньше гравитационные волны приходили с расстояния в миллиарды световых лет.