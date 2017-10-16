Ученые впервые зафиксировали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд 😱
Ученые зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд, сообщает N+1. Это произошло впервые в истории. Раньше ученые фиксировали только гравитационные волны от черных дыр.
Гравитационные волны были зафиксированы 17 августа 2017 года. Источником стало слияние двух нейтронных звезд массой от 1,1 до 1,6 масс Солнца. Они находились на расстоянии в 130 миллионов световых лет от Земли. Как отмечает N+1, впервые источник оказался на таком близком расстоянии: раньше гравитационные волны приходили с расстояния в миллиарды световых лет.
Так килоновая от столкновения нейтронных звезд выглядела в представлении художнинков pic.twitter.com/9qaf56nY8O— N + 1 (@nplusodin) October 16, 2017
Уже через две секунды после гравитационного события космический телескоп Fermi зафиксировал вспышку гамма-излучения на южном небе. Почти в этот же момент вспышку увидела европейско-российская космическая обсерватория INTEGRAL.