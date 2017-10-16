Суд обязал «Новую газету» переписать статью об авиакомпании «Победа»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск авиакомпании «Победа» к «Новой газете».

Решение суда обязывает издание внести изменения в статью «Квест „Победа“. Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению», удалив из нее спорные фрагменты, признанные несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию авиакомпании.

Речь, в частности, идет о фрагментах статьи, в которых говорится, что пассажиры «Победы» постоянно сталкиваются с нарушением своих прав, что они обязаны платить «за все, что может показаться организаторам квеста багажом», что «по правилам авиакомпании дамской сумкой считается только предмет с одной ручкой», а также утверждения о непунктуальности перевозчика и об умышленной рассадке «в разные концы самолета» летящих вместе пассажиров.

«Новая газета» также должна будет опубликовать опровержение.

Кроме того, суд взыскал с издания и автора статьи Анастасии Егоровой по три тысячи рублей в качестве компенсации расходов по оплате госпошлины по иску.

Представители «Новой газеты» пока не заявили, будут ли обжаловать решение суда.