Суд обязал «Новую газету» переписать статью об авиакомпании «Победа»

РИА Новости
11:37, 16 октября 2017
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск авиакомпании «Победа» к «Новой газете».

Решение суда обязывает издание внести изменения в статью «Квест „Победа“. Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению», удалив из нее спорные фрагменты, признанные несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию авиакомпании.

Речь, в частности, идет о фрагментах статьи, в которых говорится, что пассажиры «Победы» постоянно сталкиваются с нарушением своих прав, что они обязаны платить «за все, что может показаться организаторам квеста багажом», что «по правилам авиакомпании дамской сумкой считается только предмет с одной ручкой», а также утверждения о непунктуальности перевозчика и об умышленной рассадке «в разные концы самолета» летящих вместе пассажиров.

«Новая газета» также должна будет опубликовать опровержение.

Кроме того, суд взыскал с издания и автора статьи Анастасии Егоровой по три тысячи рублей в качестве компенсации расходов по оплате госпошлины по иску.

Представители «Новой газеты» пока не заявили, будут ли обжаловать решение суда.

Первый раз «Победа» подала в суд на «Новую газету» из-за статьи «Квест „Победа“» в октябре 2016 года. Авиакомпания требовала от издания опубликовать опровержение, а также выплатить ей 2 миллиона рублей в качестве возмещения вреда, нанесенного деловой репутации. Суд не принял иск к рассмотрению, указав, в частности, что «не был соблюден претензионный досудебный порядок урегулирования спора».
В конец ноября «Победа» направила в Арбитражный суд Москвы повторный иск к «Новой газете» и Анастасии Егоровой, также содержавший требования о выплате компенсации в два миллиона рублей и публикации опровержения.
В резолютивной части решения суда, обнародованной в средине октября 2017 года, о требовании денежной компенсации морального ущерба ничего не говорится. «Победа», следует из решения суда, уточнила исковые требования, но какие именно были внесены изменения, не уточняется.
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