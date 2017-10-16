СПЧ направил президенту проект первой в России административной амнистии
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ направил в Кремль проект первой в новейшей истории страны административной амнистии, приурочить которую планируется «к столетию русской революции».
Как сообщил глава СПЧ Михаил Федотов, под административную амнистию могут подпасть граждане с еще не оплаченными штрафами. Речь, пояснил глава СПЧ, может идти о штрафах за нарушения правил дорожного движения и миграционных правил.
Помимо административной амнистии СПЧ предлагает провести и уголовную. Под нее, пояснил Федотов, могут подпасть женщины, имеющие детей, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также ветераны войн и другие категории.
«Мы передали в администрацию наши предложения по концепции амнистии к столетию русской революции. Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания», — сказал председатель СПЧ Михаил Федотов журналистам в понедельник.