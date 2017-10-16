СПЧ направил президенту проект первой в России административной амнистии

Интерфакс
10:31, 16 октября 2017
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Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ направил в Кремль проект первой в новейшей истории страны административной амнистии, приурочить которую планируется «к столетию русской революции».

Как сообщил глава СПЧ Михаил Федотов, под административную амнистию могут подпасть граждане с еще не оплаченными штрафами. Речь, пояснил глава СПЧ, может идти о штрафах за нарушения правил дорожного движения и миграционных правил.

Помимо административной амнистии СПЧ предлагает провести и уголовную. Под нее, пояснил Федотов, могут подпасть женщины, имеющие детей, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также ветераны войн и другие категории.

«Мы передали в администрацию наши предложения по концепции амнистии к столетию русской революции. Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания», — сказал председатель СПЧ Михаил Федотов журналистам в понедельник.

Интерфакс
Российское законодательство предусматривает проведение административной амнистии, однако пока она ни разу не объявлялась.
В 2016 году, по данным судебного департамента Верховного суда, за административные правонарушения были осуждены 6,4 миллиона человек. Из них 3,7 миллиона человек были оштрафованы. 
СПЧ уже предлагал провести административную амнистию в 2015 году, приурочив ее к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Амнистию предлагалось распространить на наказания за нарушения ПДД, включая лишение водительских прав. Административная амнистия тогда проведена не была.
Свои проекты уголовной амнистии к столетию революции в России также предложили КПРФ и ЛДПР.
Последняя на настоящий момент амнистия была объявлена в 2015 году в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Под амнистию подпали, в числе прочих, несовершеннолетние, люди с инвалидностью, женщины с детьми, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Сообщалось, что амнистия затронет около 60 тысяч человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и до 200 тысяч находящихся под домашним арестом.
Объявление амнистии относится к исключительной компетенции Госдумы.
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