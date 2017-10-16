Шойгу: военная операция в Сирии идет к завершению
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная операция в Сирии «идет к завершению». Как сообщает «Интерфакс», это произошло на встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом в Тель-Авиве.
Шойгу заявил, что «есть несколько моментов, которые требуют срочного решения», и что «требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии».
«Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе», — сказал С. Шойгу.