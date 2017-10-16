Курды обвинили власти Ирака в развязывании войны. Тех и других поддерживают США

Rudaw
12:58, 16 октября 2017
Надежный источник

Командование курдских военизированных формирований (пешмерга) объявило, что рассматривает переброску иракских войск к городу Киркук «как объявление войны против народа Курдистана».

В заявлении, выдержки из которого цитирует курдское новостное агентство Rudaw, также говорится, что власти Ирака «заплатят большую цену» за развязывание конфликта.

Ввод иракских войск на территорию, контролируемую курдскими вооруженными формированиями, командование пешмерга расценивает «как нарушение права курдского народа на самоопределение».

Иракские власти, в свою очередь, заявили, что правительственные войска, в рамках операции, начавшейся утром 16 октября, успешно «выполнили все задачи» по установлению контроля над районами вокруг Киркука, сообщает AP. По словам иракского командования, в ходе операции была занята военная база возле Киркука, аэродром, а также несколько нефтяных полей.

В ходе операции военные попали под обстрел со стороны курдов и были вынуждены открыть ответный огонь, заявило иракское командование, не став уточнять, есть ли пострадавшие с той или другой стороны.

Американское командование международной коалицией, проводящей в Ираке операцию против «Исламского государства», в свою очередь назвало столкновения между иракскими военными и курдами «недоразумением».

В конце сентября в Иракском Курдистане прошел референдум, подавляющее большинство участников которого, по словам организаторов голосования, высказались за независимость региона. Власти Ирака результаты референдума не признали, пригрозив курдам силовой операцией.
И правительственные войска Ирака, и курдские военизированные формирования получают материально-техническую помощь от США в рамках операции против «Исламского государства». США поддерживают как курдских, так и иракских военных.

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