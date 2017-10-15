Валаамский монастырь объявил группу туристов от журнала «7×7» «нежелательной». Издание выпустило расследование о бизнесе на острове

Руководство Валаамского монастыря объявило «нежелательным» присутствие на острове участников тура, организованного журналом «7×7».

Как сообщает издание, в блог-туре «Валаамский архипелаг: люди, государство, РПЦ» принимали участие 10 человек. 14 октября они прибыли на остров в сопровождении корреспондента «7×7» Глеба Ярового и его отца, карельского историка Олега Ярового.

Участники тура заселились в одну из гостиниц. Однако вскоре после того, как туристы заняли номера, управляющий гостиницы заявил, что настоятель Валаамского монастыря епископ Панкратий распорядился не заселять участников блог-тура и сообщил, что их присутствие «нежелательно на острове».

В остальных гостиницах на острове (все они принадлежат монастырю, уточняет «7×7»), уверял администратор, мест нет. Позже, сообщает издание, выяснилось, что места в гостиницах были.

В беседе с журналистом «7×7» Глебом Яровым представители администрации монастыря пояснили, что туристов отказались селить в гостиницу из-за того, что официально туристический сезон закончен, и в отеле теперь живут рабочие.

В частной беседе глава службы безопасности монастыря отец Евдоким объяснил, что проблема в том, что организаторы тура «заранее не сообщили о своем приезде».

«Мы ехали не в монастырь, а на остров Валаам — поэтому неясно, почему должны были предупреждать о своем визите», — сказал Глеб Яровой.