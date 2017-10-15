Умер ребенок, упавший с трапа в аэропорту Пулково

Девочка, получившая тяжелые травмы при обрушении трапа в аэропорту Пулково в конце сентября, умерла в одной из городских больниц Санкт-Петербурга.

Как сообщили «Росбалту» знакомые семьи, ребенок несмотря на все усилия врачей умер 14 октября. Смерть пострадавшей девочки подтвердила в интервью телеканалу РЕН ее мать — Дарья Петрова.

В комитете по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга также сообщили ТАСС, что годовалая девочка, получившая тяжелые травмы при падении с трапа в Пулково, умерла в больнице утром 14 октября.