Умер ребенок, упавший с трапа в аэропорту Пулково
Девочка, получившая тяжелые травмы при обрушении трапа в аэропорту Пулково в конце сентября, умерла в одной из городских больниц Санкт-Петербурга.
Как сообщили «Росбалту» знакомые семьи, ребенок несмотря на все усилия врачей умер 14 октября. Смерть пострадавшей девочки подтвердила в интервью телеканалу РЕН ее мать — Дарья Петрова.
В комитете по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга также сообщили ТАСС, что годовалая девочка, получившая тяжелые травмы при падении с трапа в Пулково, умерла в больнице утром 14 октября.
29 сентября во время выхода пассажиров из самолета, прибывшего в Санкт-Петербург из Москвы, под женщиной, несшей на руках младенца, обвалилась секция трапа. Пассажиры упали с трехметровой высоты. Женщина получила переломы, а ребенок — тяжелую травму головы.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Следствие предполагает, что трап был некачественно отремонтирован. В рамках расследования этого уголовного дела были задержаны двое сотрудников аэропорта Пулково, в том числе начальник участка службы механических работ спецтранспорта.