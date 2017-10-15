Умер актер Дмитрий Марьянов

Источник «Интерфакса», в свою очередь, сообщил , что Марьянову стало плохо во время поездки с друзьями в автомобиле, где он находился на пассажирском месте. Друзья актера остановили машину на посту ГАИ, куда была вызвана «Скорая помощь». Марьянова доставили в больницу, но спасти его, несмотря на усилия врачей, не удалось.

Марьянов, по данным РЕН , скончался по пути в больницу в подмосковном городе Лобня. Причины смерти Марьянова пока неизвестны.

Актер Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН.

Дмитрий Марьянов получил известность в 20 лет, сыграв главную роль в фильме «Выше радуги» (1986 год). В конце 1980-х — начале 1990-х годов он снялся в фильмах «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь» и «Русский регтайм».

Марьянов играл в театре Ленком, в том числе был задействован в спектаклях «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Варвар и еретик» и «Королевские игры».

Также актер участвовал в спектакле «День радио» «Квартета И» и снимался в телесериалах.