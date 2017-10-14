В Крыму задержали 49 участников пикетов против преследования крымских татар

Интерфакс
17:21, 14 октября 2017
Надежный источник

В Крыму полиция 14 октября задержала 49 человек, участвовавших в несогласованных пикетах, сообщило республиканское управление МВД. В каких именно населенных пунктах были задержаны эти люди, не уточняется.

«После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Как сообщает «Радио Свобода», 14 октября в Крыму прошли одиночные пикеты против преследований крымских татар. В пикетах приняли участие более 100 человек, сообщает издание со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

В соцсетях опубликованы фотографии и видео пикетов.

Интересно о чём думает дядька сверху смотря так на юношу с чистым сердцем и добрыми мыслями!???

Опубликовано Даудом Абу Умаром 14 октября 2017 г.

Люди вышли против беспредела!

Опубликовано Халилом Агъа 14 октября 2017 г.

Одиночные пикет на объездной. Имя пикетчика Руслан Сулейманов. Полицейские не могут понять зачем мы так беспокоимся за парня.

Опубликовано Османом Арифмом 14 октября 2017 г.
В 2016 году Верховный суд Крыма признал экстремистской организацией и запретил организацию Меджлис крымскотатарского народа, которая выступала против присоединения Крыма к России. Против лидеров организации были возбуждены уголовные дела; в сентябре замглавы междлиса Ахтем Чийгоз был приговорен к восьми годам колонии по обвинению в организации массовых беспорядков.
После присоединения к России Крыму начались задержания предполагаемых участников организации «Хизб ут-Тахрир» (Партия исламского освобождения), которая в РФ признана террористической и запрещена с 2003 года. «Радио Свобода» сообщает о задержании десятков человек.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме