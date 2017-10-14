В Крыму задержали 49 участников пикетов против преследования крымских татар

В Крыму полиция 14 октября задержала 49 человек, участвовавших в несогласованных пикетах, сообщило республиканское управление МВД. В каких именно населенных пунктах были задержаны эти люди, не уточняется.

«После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Как сообщает «Радио Свобода», 14 октября в Крыму прошли против преследований крымских татар. В пикетах приняли участие более 100 человек, сообщает издание со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

В соцсетях опубликованы фотографии и видео пикетов.

Интересно о чём думает дядька сверху смотря так на юношу с чистым сердцем и добрыми мыслями!??? Опубликовано Даудом Абу Умаром 14 октября 2017 г.