В Крыму задержали 49 участников пикетов против преследования крымских татар
В Крыму полиция 14 октября задержала 49 человек, участвовавших в несогласованных пикетах, сообщило республиканское управление МВД. В каких именно населенных пунктах были задержаны эти люди, не уточняется.
«После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД», — цитирует сообщение «Интерфакс».
Как сообщает «Радио Свобода», 14 октября в Крыму прошли одиночные пикеты против преследований крымских татар. В пикетах приняли участие более 100 человек, сообщает издание со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.
В соцсетях опубликованы фотографии и видео пикетов.
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