США ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана

Министерство финансов США
06:24, 14 октября 2017
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Минфин США 13 октября ввел санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана, обвинив военное формирование в поддержке террористических организаций.

Речь идет, согласно сообщению Минфина, о поддержке спецподразделения Корпуса «Кодс», которое уже находится под санкциями из-за поддержки «Хизбаллы», «Хамаса» и «Талибана».

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Ирана. 

Как и ожидалось, Трамп обвинил Тегеран в невыполнении соглашения об ограничении ядерной программы и пригрозил полным выходом США из соглашения.

Решение Трампа формально не подтвердить выполнение Ираном сделки позволяет Конгрессу США в течение 60 дней принять решение о восстановлении экономических санкций против Ирана, которые были заморожены в рамках соглашения.

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что обвинения Трампа беспочвенны и что США изолируют себя. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в свою очередь, приветствовал выступление Трампа, передает Associated Press.

Власти Великобритании, Германии и Франции, участвующих в ядерном соглашении, в совместном заявлении призвали Белый дом и Конгресс «принять во внимание последствия для безопасности США и их союзников, прежде чем предпринимать любые шаги, которые могут сорвать соглашение».

Корпус стражей исламской революции — формирование вооруженных сил Ирана, находящееся в прямом подчинении Высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. 
Соглашение о заморозке Ираном своей ядерной программы было заключено в 2015 году после длительных переговоров этой страны с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. В январе 2016 года с Ирана была снята часть международных санкций.
Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал администрацию Барака Обамы за это соглашение, называя его противоречащим интересам Америки.
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