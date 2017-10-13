В Тверской области сотрудники ЖКХ по подложным документам убили 205 собак. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными после умерщвления 205 собак сотрудниками предприятия ЖКХ в поселке Рамешки Тверской области.

Работники ООО «ЖКХ-Регион», как сообщили в СК, с 1 марта по 2 сентября 2017 года отлавливали безнадзорных собак, а затем «умышленно не выполняли обязательства по содержанию». Из-за этого собаки болели и умирали.

Помимо этого, по версии следствия, работники предприятия вступили в сговор с местной станцией по борьбе с болезнями животных и получили медицинские заключения, которые позволили умертвить собак. Это, как отмечают в СК, было сделано для извлечения прибыли.

О задержании кого-то из сотрудников «ЖКХ-Регион» или надзорной станции ничего не сообщается. В СК добавили, что следственные действия продолжаются.

Ранее местная прокуратура сообщила, что дополнительные уголовные дела могут быть также возбуждены по статьям о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, нецелевом расходовании средств и подлоге.