Российские телеканалы отказались показывать рекламу «Матильды»

Российские телеканалы отказались показывать рекламу фильма «Матильда», сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на режиссера картины Алексея Учителя и источник, знакомый с переговорами о прокате фильма.

По данным издания, компании «Каропрокат», уже оплатившей рекламу фильма, были возвращены деньги.

«На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать», — сказал Алексей Учитель.

Перечислить телеканалы Алексей Учитель отказался, но в ответ на уточняющий вопрос подтвердил, что речь идет, в частности, о Первом канале, «России 1» и НТВ. По данным «Би-би-си», рекламу «Матильды» предполагалось показывать прежде всего на Первом канале и «Пятнице».

Комментариев по существу представители телеканалов и компаний «Каропрокат» и «Каропремьер» журналистам не дали.