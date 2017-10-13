Российские телеканалы отказались показывать рекламу «Матильды»

Русская служба "Би-би-си"
21:16, 12 октября 2017
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Российские телеканалы отказались показывать рекламу фильма «Матильда», сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на режиссера картины Алексея Учителя и источник, знакомый с переговорами о прокате фильма.

По данным издания, компании «Каропрокат», уже оплатившей рекламу фильма, были возвращены деньги.

«На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать», — сказал Алексей Учитель.

Перечислить телеканалы Алексей Учитель отказался, но в ответ на уточняющий вопрос подтвердил, что речь идет, в частности, о Первом канале, «России 1» и НТВ. По данным «Би-би-си», рекламу «Матильды» предполагалось показывать прежде всего на Первом канале и «Пятнице». 

Комментариев по существу представители телеканалов и компаний «Каропрокат» и «Каропремьер» журналистам не дали.

В пресс-службе «России 1» сообщили, что «прокатчик к телеканалу напрямую не обращался», а в «Пятнице» ответили, что «телеканал не может комментировать или опровергать коммерческие сделки селлера, поскольку не заключает их сам».

Русская служба "Би-би-си"
Премьера фильма «Матильда», в котором речь идет о романе Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской, назначена на 26 октября. 
Кампания против «Матильды» идет с осени 2016 года. Наиболее активно против картины выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, инициировавшая множество проверок как материалов фильма, так и в отношении его создателей.
Поклонская утверждает, что «Матильда» оскорбляет чувства православных верующих, так как повествует о личной жизни человека, причисленного к лику святых. Проверки материалов фильма никаких нарушений не выявили.
В течение 2017 года активисты, называвшие себя членами организации «Христианское государство — Святая Русь», рассылали в кинотеатры письма с угрозами устраивать поджоги в случае показа «Матильды». Из-за угроз фильм отказалась показывать объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино», крупнейшая в России.
В сентябре в Екатеринбурге была совершена попытка поджога одного из главных кинотеатров города; также были сожжены автомобили у офиса адвоката Алексея Учителя. 23 сентября лидер организации Александр Калинин был арестован за принуждение кинотеатров к отказу от показа «Матильды».

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