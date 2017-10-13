После обысков в моргах уволен главный судмедэксперт Москвы

Обновление. В департаменте здравоохранения Москвы подтвердили увольнение Кильдюшова с формулировкой «по собственному желанию».

Начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы Евгения Кильдюшова уволили после возбуждения уголовного дела. Об этом со ссылкой на источники в МВД, СК и Минздраве пишет РБК.

По информации издания, это может быть связано с обысками в московских моргах. В чем заключается суть претензий к бюро судмедэкспертизы, не уточняется.

10 октября телеграм-канал Mash (связан с «Лайфом») написал, что ФСБ проводит обыск в Царицынском морге, отметив, что бюро судмедэкспертизы занимается всеми исследованиями по «криминальным» смертям.

В том же морге, как утверждает РЕН, проходили обыски в апреле 2017 года по делу о халатности. Телеканал сообщал, что десять сотрудников морга заболели туберкулезом, а в ведомстве нашли нарушения санитарных норм.