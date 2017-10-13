«Назначу вас к Кадырову, посмотрим, что вы сможете сделать». Бастрыкин рассказал, что отвечает критикам

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на конференции по случаю юбилея следственных органов рассказал, что своим критикам предлагает попробовать поработать в управлении СК по Чеченской республике. Слова Бастрыкина, произнесенные на закрытом мероприятии, пересказал «Дождю» адвокат Александр Молохов.

Бастрыкин рассказал, что во время выступления в МГУ ему начали говорить, что в Следственном комитете «монстры» и «опричники». В ответ глава СК поинтересовался, работает ли его собеседник в правоохранительных органах, тот ответил «да».

«Тогда я предлагаю вам завтра занять вакантную должность руководителя управления Следственного комитета по Чечне. Пожалуйста, реализуйте свои идеи на практике. Хоть завтра готов вас назначить к Рамзану Ахматовичу [Кадырову], посмотрим, что вы сможете сделать», — приводит Молохов реакцию Бастрыкина.

Выступление Бастрыкина прошло в рамках конференции «Следствие в России: три века в поисках концепции», которая состоялась в Московской академии СК 12 октября.