К открытию фестиваля молодежи и студентов в Москве разгонят облака и перекроют улицы

Интерфакс
10:09, 13 октября 2017
Надежный источник

Для карнавала, который пройдет в Москве в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября, над городом постараются разогнать облака.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок, на разгон облаков с помощью девяти спецсамолетов в день карнавала из бюджета Москвы планируется потратить 98 миллионов рублей.

По прогнозам метеорологов, в Москве 14 октября ожидается дождливая погода, температура воздуха днем и ночью 6-8 градусов по Цельсию.

Также для подготовки и проведения карнавала в Москве будет перекрыто движение на многих улицах в центре города. Так, с 06:00 пятницы и до 18:00 субботы закрыт Васильевский спуск.

В субботу с 06:00 и до 18:00–18:30 в числе прочих будут закрыты для движения транспорта улицы Варварка и Ильинка, значительные участки Пречистенской и Кремлевской набережной, Большой Москворецкий мост, а также полностью Фрунзенская набережная. С 12:00 до 18:30 перекроют движение на участках улиц, прилегающих к Фрунзенской набережной.

Также 14 октября с 6:00 до 19:30 будут действовать перекрытия на Лужнецкой набережной, улице Лужники от Новодевичьей набережной до Лужнецкой набережной, а также по улице Хамовнический Вал с 12:00 до 19:30.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. Москва принимает единственное мероприятие фестиваля — парад-карнавал 14 октября, остальная программа пройдет в Сочи. Ожидается, что на фестиваль в Сочи приедут около 20 тысяч гостей.
Девиз XIX фестиваля молодежи и студентов «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее».
Всемирный фестиваль молодежи и студентов дважды проходил в СССР — в 1957 и 1985 годах. В современной России фестиваль проводится впервые.
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