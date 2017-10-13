К открытию фестиваля молодежи и студентов в Москве разгонят облака и перекроют улицы

Для карнавала, который пройдет в Москве в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября, над городом постараются разогнать облака.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок, на разгон облаков с помощью девяти спецсамолетов в день карнавала из бюджета Москвы планируется потратить 98 миллионов рублей.

По прогнозам метеорологов, в Москве 14 октября ожидается дождливая погода, температура воздуха днем и ночью 6-8 градусов по Цельсию.

Также для подготовки и проведения карнавала в Москве будет перекрыто движение на многих улицах в центре города. Так, с 06:00 пятницы и до 18:00 субботы закрыт Васильевский спуск.

В субботу с 06:00 и до 18:00–18:30 в числе прочих будут закрыты для движения транспорта улицы Варварка и Ильинка, значительные участки Пречистенской и Кремлевской набережной, Большой Москворецкий мост, а также полностью Фрунзенская набережная. С 12:00 до 18:30 перекроют движение на участках улиц, прилегающих к Фрунзенской набережной.

Также 14 октября с 6:00 до 19:30 будут действовать перекрытия на Лужнецкой набережной, улице Лужники от Новодевичьей набережной до Лужнецкой набережной, а также по улице Хамовнический Вал с 12:00 до 19:30.