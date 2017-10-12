Во время празднования Дня Испании разбился истребитель. Пилот погиб

El Pais
10:59, 12 октября 2017
Надежный источник

В Испании разбился истребитель Eurofighter, который принимал участие в военном параде по случаю Национального праздника (Дня Испании). Пилот не успел катапультироваться и, по предварительным данным, погиб.

Катастрофа произошла в районе авиабазы в Льяносе-де-Альбасете в 200 километрах к юго-востоку от Мадрида. Первые сообщения о случившемся поступили в полицию около 12:15 (13:15 по Москве).

Истребитель принимал участие в параде в Мадриде, который закончился около полудня по местному времени. Парад принимала испанская королевская семья.

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