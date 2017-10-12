Во время празднования Дня Испании разбился истребитель. Пилот погиб

В Испании разбился истребитель Eurofighter, который принимал участие в военном параде по случаю Национального праздника (Дня Испании). Пилот не успел катапультироваться и, по предварительным данным, погиб.

Катастрофа произошла в районе авиабазы в Льяносе-де-Альбасете в 200 километрах к юго-востоку от Мадрида. Первые сообщения о случившемся поступили в полицию около 12:15 (13:15 по Москве).

Posible accidente de avión en la pulgosa pic.twitter.com/oMyjllDmzb — Soy de Albacete (@AlbacteRincones) 12 октября 2017 г.

#12octFiestaNacional Se estrella un eurofighter en Los Llanos, en Albacete, cuando regresaba del desfile del #12octubre pic.twitter.com/H2CkGGeQVF — ÓSCAR SÁNCHEZ  (@OscarSanchez) October 12, 2017

Истребитель принимал участие в параде в Мадриде, который закончился около полудня по местному времени. Парад принимала испанская королевская семья.