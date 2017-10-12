Ведущими программы «Жди меня» на НТВ будут Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров

Программу «Жди меня» будут вести актриса Юлия Высоцкая и актер Сергей Шакуров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на НТВ, куда программа «Жди меня» перешла с Первого канала.

Помогать Высоцкой и Шакурову будет основатель и руководитель поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, который будет рассказывать о работе поискового центра программы.