Ведущими программы «Жди меня» на НТВ будут Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров
Программу «Жди меня» будут вести актриса Юлия Высоцкая и актер Сергей Шакуров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на НТВ, куда программа «Жди меня» перешла с Первого канала.
Помогать Высоцкой и Шакурову будет основатель и руководитель поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, который будет рассказывать о работе поискового центра программы.
В эфире НТВ программа «Жди меня» появится уже осенью 2017 года и, как обещает телекомпания, «сохранит свой индивидуальный стиль и социальную значимость».
Программа «Жди меня» с 1999 по 2017 годы выходила на Первом канале. На сайте программы сообщается, что за время ее существования были найдены более 200 тысяч человек.
В сентябре 2017 года стало известно, что Первый канал решил не подписывать контракт на продолжение производства программы в связи со сменой ведущего Александра Галибина. В октябре компания «ВИD», занимающаяся производством «Жди меня», заявила, что программа будет выходить на НТВ.
В эфире «Жди меня» рассказывались истории о поиске родственников и друзей, связь с которыми по каким-либо причинам была потеряна.